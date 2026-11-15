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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد جمعية كفالة اليتيم ويوجه بتعظيم الاستفادة من المباني والإمكانات المتاحة

أبو ليمون يوجه بدراسة واستغلال الأماكن غير المستغلة بالجمعية لإقامة دار للمسنين..
أبو ليمون يوجه بدراسة واستغلال الأماكن غير المستغلة بالجمعية لإقامة دار للمسنين..
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، جمعية كفالة اليتيم،  للوقوف على الإمكانيات والمباني المتاحة، وبحث سبل تعظيم الاستفادة منها، واستغلال المساحات غير المستغلة بما يسهم في التوسع في تقديم الخدمات والأنشطة الاجتماعية والإنسانية.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، والأستاذ السيد مسلم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

أبو ليمون يوجه بدراسة واستغلال الأماكن غير المستغلة بالجمعية لإقامة دار للمسنين..

واطلع محافظ بورسعيد على المباني والإمكانات المتاحة بالجمعية، ووجه بدراسة الاستغلال الأمثل للأماكن غير المستغلة، وإقامة دار للمسنين بها، بما يسهم في إضافة خدمة اجتماعية وإنسانية جديدة لكبار السن، وتعظيم الاستفادة من الأصول والمباني المتاحة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكثيف الأنشطة والفعاليات المقامة بالجمعية، والعمل على تنوعها بما يحقق الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، ويسهم في تفعيل دور الجمعية وتعزيز رسالتها المجتمعية، مع الاهتمام بتطوير مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة بها.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الاستغلال الأمثل لكافة المباني والموارد والإمكانات المتاحة بالجمعية، ووضع رؤية واضحة لتطويرها وتعظيم دورها في خدمة المجتمع، مشددًا على سرعة دراسة إقامة دار للمسنين، إلى جانب تكثيف الأنشطة والفعاليات، بما يحقق أقصى استفادة من إمكانيات الجمعية ويدعم دورها في العمل الاجتماعي والإنساني

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد كفالة اليتيم

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