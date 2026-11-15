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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محمود حسين يهدي الأنبا تادرس درع تكريم باسم شباب المصريين بالخارج

رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج: الأنبا تادرس كان يتابع الشباب حتى ساعات متأخرة لتشجيعهم على المشاركة
رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج: الأنبا تادرس كان يتابع الشباب حتى ساعات متأخرة لتشجيعهم على المشاركة
محمد الغزاوى

كرم الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، وأمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، خلال احتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية بورسعيد، وأهداه درع تكريم باسم شباب المصريين بالخارج، تقديرًا لدوره الوطني ومواقفه الداعمة للوطن، وما يقدمه من جهود في خدمة المجتمع.

محمود حسين: الأنبا تادرس نموذج لرجل الدين الوطني المحب لمصر

وأشاد الدكتور محمود حسين بالدور الوطني والإنساني الذي يقوم به الأنبا تادرس، مؤكدًا أن مواقفه تعكس نموذجًا لرجل الدين المحب لبلده، والحريص على ترسيخ قيم المحبة والتآلف والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

مواقف وطنية ودعم مستمر لمشاركة المصريين بالخارج

وأوضح أن علاقته بالأنبا تادرس شهدت العديد من المواقف الوطنية، خاصة خلال فترات الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الانتخابية، حيث كان دائم التواصل معه لتشجيع الشباب المصري المقيم بالخارج على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم، انطلاقًا من إيمانهم بدورهم الوطني ومسؤوليتهم تجاه بلدهم.

وأضاف أن الأنبا تادرس لم يكن يتأخر عن تقديم الدعم والتواصل مع الشباب، بل كان يواصل اتصالاته حتى ساعات متأخرة من الليل، ويتابع على مدار اليوم لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد محمود حسين أنه كان شاهدًا بنفسه على هذه الجهود، وأن الأنبا تادرس كان حريصًا على التواصل المستمر مع الشباب، وحثهم على أن يكون لهم دور وطني إيجابي في دعم بلدهم والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

الأنبا تادرس يدعم الوحدة الوطنية وخدمة المجتمع

وأشار محمود حسين إلى أن المواقف الوطنية للأنبا تادرس لا تقتصر على دعم المشاركة السياسية، وإنما تمتد إلى مواقفه الداعية للتآلف والوحدة الوطنية، وحرصه الدائم على تعزيز روح المحبة والتعاون بين المسلمين والمسيحيين، لافتًا إلى أن ما يقدمه من مواقف يعكس حبًا حقيقيًا لمصر وحرصًا على خدمتها.

مدارس ودور رعاية ومستشفى لخدمة أبناء بورسعيد

وأشاد بالدور المجتمعي الذي تقوم به مطرانية بورسعيد، واهتمام الأنبا تادرس بالخدمات الاجتماعية والإنسانية، وحرصه على إنشاء المؤسسات الخدمية، ومن بينها مدرستان ودور رعاية ومستشفى، لتقديم خدمات يستفيد منها أبناء بورسعيد دون تفرقة بين مسلم ومسيحي.

وأكد أن هذه المشروعات تجسد دور المؤسسات الدينية في خدمة المجتمع، وأن رسالة الكنيسة لا تقتصر على الجانب الروحي فقط، بل تمتد إلى تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والمساهمة في بناء المجتمع وخدمة جميع المواطنين.

اليوبيل الذهبي لإيبارشية بورسعيد

وجاء التكريم خلال احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد، ومرور 50 عامًا على سيامة الأنبا تادرس، والتي شهدت مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، ومحافظي بورسعيد السابقين، وآباء الكنيسة من مختلف إيبارشيات مصر والمهجر، في احتفالية عكست تاريخ الإيبارشية ودورها الديني والمجتمعي، ورسخت رسالة المحبة والوحدة الوطنية.

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