سفيرة الاتحاد الأوروبي تتفقد مركز الحفريات بجامعة الوادي الجديد وتشيد بمقتنياته النادرة

تفقدت السفيرة إنجلينا إيخهورست، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، مركز الحفريات بجامعة الوادي الجديد، وذلك خلال زيارتها للجامعة، رفقة الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، للتعرف على ما يضمه المركز من مقتنيات علمية وأبحاث متخصصة في مجال الحفريات.



مقتنيات علمية وأبحاث متخصصة في مجال الحفريات

وتضمنت الجولة تفقد مجموعة من المقتنيات النادرة، من بينها هياكل عظمية متكاملة لكائنات منقرضة، إلى جانب مجموعة من حفريات السلاحف البحرية، حيث استمعت السفيرة إلى شرح من فريق العمل بالمركز حول طرق اكتشاف هذه الحفريات، وأساليب توثيقها ودراستها وفقًا للمعايير العلمية.

وأعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن إعجابها بما يمتلكه المركز من مقتنيات علمية نادرة، مشيدة بالجهود التي تبذلها جامعة الوادي الجديد في دعم البحث العلمي والحفاظ على التراث الطبيعي والجيولوجي للمحافظة.

وتأتي الزيارة في إطار التعريف بالإمكانات العلمية والبحثية التي تمتلكها جامعة الوادي الجديد، وتسليط الضوء على دورها في الحفاظ على الثروات الطبيعية والتراث الجيولوجي بالمحافظة.