أوقاف الوادي الجديد تعقد التصفيات الأولية لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2026

عقدت مديرية أوقاف الوادي الجديد، بمقر المديرية، اختبارات التصفيات الأولية لمسابقة الإيفاد الدائم لعام 2026، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي ضوء توجيهاته باختيار الكفاءات العلمية والدعوية المتميزة من الأئمة والعلماء، وفق معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص؛ لتمثيل مصر ووزارة الأوقاف في مختلف دول العالم، وذلك تحت إشراف ومتابعة فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد.

وتشكلت لجنة الاختبارات برئاسة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام المديرية، وعضوية الشيخ حسن عبد الحافظ محمد، مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ إبراهيم محمد أحمد عبد الرحمن، مدير شؤون الإدارات بالمديرية.

وسادت الاختبارات أجواء من الجدية والتنظيم، مع الحرص على إتاحة الفرصة أمام جميع المتقدمين لعرض قدراتهم العلمية والدعوية، حيث ناقشتهم اللجنة وقيّمت مستوياتهم المعرفية ومهاراتهم التواصلية وثقافتهم الإسلامية، بكل حيادية ووفق المعايير المقررة.

وتُعد هذه الاختبارات مرحلة أولية لاختيار العناصر المتميزة وتصعيدها للتأهل إلى المراحل اللاحقة، التي تشمل الاختبارات التحريرية والشفوية المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف؛ تمهيدًا لاختيار الكفاءات القادرة على نشر رسالة الإسلام السمحة والمنهج الوسطي المستنير في الخارج، بأمانة وإخلاص.