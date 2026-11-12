نقيب المهندسين: نوفر معاش للمهندس في حدود 2500 جنيه وهو رقم زهيد

أكد محمد عبد الغني نقيب المهندسين، أن النقابة مسؤولة عن حماية المهندس اجتماعيا واقتصاديا ومهنيا ومسؤولة عن تنظيم المهنة .

وقال محمد عبد الغني في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" مهنة الهندسة مؤثرة في كل حاجة في مصر والمهندس يحتاج إلى خدمات مثل المعاشات والرعاية الصحية والنوادي والمقابر ".



واكمل محمد عبد الغني :" نوفر معاش للمهندس في حدود 2500 جنيه وهو رقم زهيد في ظل الظروف الاقتصادية ونسعى لتوفير وحدات سكنية لأعضاء النقابة من المهندسين ".



ولفت محمد عبد الغني :" لدينا منظومة رعاية صحية تكافلية للمهندسين بأحدث الأنظمة ونعمل على إعادتها على رونقها ونسعى لتوسعة الشبكة الطبية ".

ولفت محمد عبد الغني :" اتخذنا قرار بدعم مشروع الرعاية الصحية بـ 75 مليون جنيه ونرفع سقف الخدامات الطبية ".