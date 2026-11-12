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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب المهندسين: نوفر معاش للمهندس في حدود 2500 جنيه وهو رقم زهيد

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين
هاني حسين

أكد محمد عبد الغني نقيب المهندسين، أن النقابة مسؤولة عن حماية المهندس اجتماعيا واقتصاديا ومهنيا ومسؤولة عن تنظيم المهنة .

وقال محمد عبد الغني  في حواره  على قناة " إكسترا نيوز"، :" مهنة الهندسة مؤثرة في كل حاجة في مصر والمهندس يحتاج إلى خدمات مثل المعاشات والرعاية الصحية والنوادي والمقابر ".


واكمل محمد عبد الغني :" نوفر معاش للمهندس في حدود 2500 جنيه وهو رقم زهيد في ظل الظروف الاقتصادية ونسعى لتوفير وحدات سكنية لأعضاء النقابة من المهندسين ".


ولفت محمد عبد الغني :" لدينا منظومة رعاية صحية تكافلية للمهندسين بأحدث الأنظمة ونعمل على إعادتها على رونقها ونسعى لتوسعة الشبكة الطبية ".

ولفت محمد عبد الغني :" اتخذنا قرار بدعم مشروع الرعاية الصحية بـ 75 مليون جنيه ونرفع سقف الخدامات الطبية ". 

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