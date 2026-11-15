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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«ع البيانولا» يعيد حكايات الجدات وأشهر الشخصيات الشعبية ضمن المهرجان القومي للمسرح المدرسي

«ع البيانولا»
«ع البيانولا»
أ ش أ

تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، استقبل مسرح السامر، اليوم السبت، عرض «ع البيانولا» لمنتخب مدارس إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية التابع للمرحلة الثانوية، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري الذي يقام خلال الفترة من 10 حتى 22 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني وينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابعة لقطاع المسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة الشريك الاستراتيجي للمهرجان بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

العرض من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج أحمد جاويش، وتدور أحداثه حول «دحلاب» حكّاء الحكايات الذي يصطحب الأطفال في رحلة مع البيانولا، ويطلب من «نوال» صاحب الحكايات أن يحكي له قصة عن شخصيات الحواديت القديمة، مثل: "أمنا الغولة وأبو رجل مسلوخة والنداهة والجنية"، وهي الشخصيات التي اعتادت الجدات رواية حكاياتها للأطفال.

تتصاعد الأحداث عندما يعبث دحلاب بركن الحكايات، فتخرج الشخصيات من كتبها وتنتشر في الحياة، ويعجز عن إعادتها إلى عالمها، ليقرر نوال إدخاله إلى الحكاية ومعاقبته بأن يصبح شخصية محكية بدلًا من أن يكون حكّاءً، ويكلفه بالبحث عن الشخصيات الهاربة وإعادتها إلى كتبها من جديد.

وينطلق دحلاب في رحلة إلى مدينة «زمكان» بصحبة أبو رجل مسلوخة، ليكتشفا أن الشخصيات الشريرة سيطرت على عقول أهل المدينة وأصبحت تتحكم في مصائرهم، وتتوالى المغامرات في محاولة لاستعادة كتاب الحكايات وإنقاذ المدينة من الخراب، وصولًا إلى مواجهة تعيد الشخصيات إلى عالم البيانولا.

وأوضح المخرج أحمد جاويش أن العرض ينطلق من الرغبة في إعادة إحياء الحكايات الشعبية التي شكلت جزءًا مهمًا من ذاكرة الطفولة المصرية، واستعادة الشخصيات التي عرفتها الأجيال من خلال حكايات الجدات، مثل أمنا الغولة والنداهة وأبو رجل مسلوخة، وتقديمها للأطفال بصورة مسرحية تجمع بين المتعة والخيال.

وأشار إلى أن الفكرة تقوم على تحويل هذه الشخصيات من مجرد حكايات مسموعة إلى شخصيات حية تتحرك على خشبة المسرح، وتدخل في مغامرة مليئة بالمواقف والأحداث، بما يتيح للطلاب والجمهور التفاعل مع عالم الحواديت بصورة مختلفة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التراث الشعبي في تقديم عروض مسرحية قريبة من وجدان الأطفال والنشء.

ويهدف المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، إلى دعم وتطوير حركة المسرح المدرسي في مصر، واكتشاف ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، وتوفير مساحة وطنية لعرض التجارب المسرحية المدرسية المتميزة، والارتقاء بالمستوى الفني للعروض المسرحية المدرسية، وتنمية مهارات الطلاب في مختلف مجالات المسرح.

كما يهدف الى تعزيز قيم العمل الجماعي والانضباط وتحمل المسؤولية، وتشجيع الابتكار والإبداع لدى الطلاب، ودعم دور المعلمين والمشرفين القائمين على النشاط المسرحي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الفرق المسرحية المدرسية من مختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز حضور المسرح والفنون في العملية التعليمية.

انتصار السيسي رئيس الجمهورية ع البيانولا كفر الشيخ

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