روسيا تحيي الذكرى الـ 304 لتأسيس أسطول بحر قزوين

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن روسيا احتفلت بالذكرى الـ303 لتأسيس أسطول بحر قزوين، الذي أنشأه القيصر بطرس الأول بهدف حماية الحدود الجنوبية للبلاد وتأمين حركة التجارة والبضائع الروسية عبر البحر.

وأضاف أن بحر قزوين يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لروسيا، باعتباره ممراً حيوياً يربطها بإيران ومنطقة الخليج والمحيط الهندي، فضلاً عن دوره في نقل النفط والغاز والسلع الروسية إلى الأسواق الآسيوية.

بحر قزوين يشكل محوراً أساسياً للتعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين روسيا وإيران

وتابع مشيك أن أهمية الأسطول وميناء أستراخان تتزايد في ظل التوترات الإقليمية والدولية، ولا سيما الصراع بين واشنطن وطهران والمواجهة بين موسكو والغرب، مشيراً إلى أن بحر قزوين يشكل محوراً أساسياً للتعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين روسيا وإيران