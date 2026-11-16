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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رحلة صوت الطفل في كل محافظات مصر.. أهم فعاليات أعياد الطفولة بالقاهرة

القومي للطفولة
القومي للطفولة
محمود محسن

أكدت الدكتورة هناء السيد، مدير برامج تنمية ورفاه الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن احتفالات عيد الطفولة هذا العام تُقام تحت شعار «رحلة صوت الطفل»، بهدف تعزيز حق الأطفال في التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومشاعرهم، مشيرة إلى تنظيم فعاليات متنوعة على مدار أسبوع في عدد من المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضحت، خلال مداخلة عبر برنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الفعاليات تشمل أنشطة فنية وثقافية ورياضية وورش عمل ومسابقات وحكي قصص واكتشاف المواهب، إلى جانب التوعية بحقوق الطفل، ومناهضة التنمر والتحرش، وتعزيز الصحة النفسية والسلوكيات الإيجابية، وتوفير مساحات آمنة للأطفال للمشاركة والتعبير عن احتياجاتهم.

الدعم النفسي والإرشاد الأسري

وشددت على أهمية تعريف الأطفال بخط نجدة الطفل 16000، وتوعيتهم بثقافة الإبلاغ عن أي تعرض للخطر أو الإهمال أو الإساءة، مؤكدة أن الخط متاح للأطفال والأسر والمواطنين، ويقدم خدمات التدخل والدعم النفسي والإرشاد الأسري.

الدكتورة هناء السيد عيد الطفولة الطفل المواهب الدعم النفسي

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