ضبط 2 طن و740 كيلو لانشون وجبن ومخللات مجهولة المصدر بطوخ

شهدت قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حملة تموينية أسفرت عن ضبط ثلاجة غير مرخصة، بداخلها 2 طن و740 كيلوجرامًا من منتجات اللانشون والجبن والمخللات مجهولة المصدر، دون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها.

جاءت الحملة في إطار الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، لإحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، حيث شنت إدارة تموين طوخ حملة تفتيشية بناحية قرية مشتهر، اليوم الاثنين، وتمكنت من ضبط الثلاجة والتحفظ على كميات كبيرة من المنتجات الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 600 قطعة لانشون زيتون بإجمالي وزن طن و800 كيلوجرام، و60 قطعة لانشون بيف بوزن 300 كيلوجرام، و20 قرص جبنة رومي بوزن 365 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى 10 صفائح جبنة براميلي بوزن 200 كيلوجرام، و15 جردل مخلل بوزن 75 كيلوجرامًا، بإجمالي مضبوطات بلغ 2 طن و740 كيلوجرامًا.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، في إطار استمرار الحملات التموينية لمواجهة تداول المنتجات الغذائية مجهولة المصدر وحماية صحة المواطنين.