سهير جودة تحتفي بعيد ميلاد مجدي يعقوب: ضمير الإنسانية وحكاية من العطاء والأمل

احتفت الإعلامية سهير جودة ، بعيد ميلاد جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الذي يوافق 16 نوفمبر، مؤكدة أن المناسبة تمثل فرصة للاحتفاء بمسيرته الإنسانية والطبية، واستعادة ما قدمه من عطاء أسهم في منح الأمل والحياة لآلاف المرضى.

وأشادت سهير جودة، في رسالة مؤثرة، بما يمثله مجدي يعقوب من قيمة إنسانية وعلمية، مشيرة إلى أنه لم يكن مجرد جراح قلب حقق نجاحات عالمية، بل نموذج لإنسان جعل من علمه ومهنته رسالة لخدمة الآخرين، ولم يحصر إنجازاته في حدود النجاح الشخصي.

وكتبت سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عيد ميلاد مجدي يعقوب ليس مجرد مناسبة للاحتفال بعمره، بل فرصة لتذكر تأثيره في حياة آلاف البشر، وما ارتبط باسمه من معاني الأمل والرحمة والإنسانية.

وأضافت أن أجمل ما يميز مسيرته ليس فقط العمليات الجراحية المهمة التي أجراها أو التكريمات والألقاب التي حصل عليها، وإنما قصص الأطفال الذين استعادوا حياتهم، والأسر التي اطمأنت، والمرضى الذين وجدوا فرصة جديدة للحياة بفضل جهوده.

وأكدت الإعلامية أن العظمة الحقيقية لا تكمن في المنصب أو الشهرة، وإنما في قدرة الإنسان على تسخير علمه لخدمة الآخرين، معتبرة أن مجدي يعقوب حول العلم إلى رسالة، والرحمة إلى منهج، والإنسانية إلى أسلوب حياة.

واختتمت سهير جودة رسالتها بتوجيه التحية والتقدير إلى جراح القلب العالمي في عيد ميلاده، مؤكدة أن كل كلمات الشكر تظل قليلة أمام ما قدمه، وأنه لا يستحق لقب «ملك القلوب» فحسب، بل هو «ضمير الإنسانية».