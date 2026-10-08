الدوري يعود من جديد.. قمة الأهلي والزمالك تتصدر مواجهات الجولة السادسة

بعد توقف استمر 24 يوما بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية تستعد منافسات الدوري المصري الممتاز للعودة من جديد حيث تنطلق مباريات الجولة السادسة يوم الأحد 11 أكتوبر وسط حالة من الترقب الجماهيري لمجموعة من المواجهات القوية.

وتوقفت منافسات المسابقة عقب انتهاء الجولة الخامسة لتعود عجلة الدوري للدوران من جديد بمواجهات مرتقبة على رأسها قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في واحدة من أبرز مباريات الموسم.

الأهلي والزمالك في قمة الجولة السادسة

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي مساء الأحد 11 أكتوبر لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك حيث يلتقي الفريقان في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتحظى مواجهة القطبين باهتمام جماهيري وإعلامي كبير في ظل رغبة كل فريق في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري

الأحد 11 أكتوبر

القناة × المصري.. الساعة 5 مساء.

الزمالك × الأهلي.. الساعة 8 مساء.

الاثنين 13 أكتوبر

المقاولون العرب × زد.. الساعة 5 مساء.

مودرن سبورت × الشرقية إنبي.. الساعة 5 مساء.

سموحة × غزل المحلة.. الساعة 8 مساء.

بيراميدز × سيراميكا.. الساعة 8 مساء.

الثلاثاء 14 أكتوبر

البنك الأهلي × طلائع الجيش.. الساعة 5 مساء.

أبو قير للأسمدة × بترول أسيوط.. الساعة 5 مساء.

منتخب السويس × بتروجت.. الساعة 8 مساء.

الاتحاد السكندري × الجونة.. الساعة 8 مساء.

القنوات الناقلة للدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت منافسات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري مع تقديم استوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة المصرية وكبار المحللين الرياضيين، لتغطية المباريات وتحليل أحداثها قبل وبعد صافرة النهاية.