تأجيل مباراة النصر والوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة النصر أمام الوصل الإماراتي التي كان مقرر إقامتها غدًا الإثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

كان الوصل الإماراتي قد تعثر وصوله إلى الرياض وأخطر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالأمر قبل أن يتم تأجيل اللقاء.

ولم يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد المباراة بعد التعديل على أن يتم حسم الأمر خلال الأيام المقبلة وإخطار الناديين بالموعد الجديد للقاء.

ويخوض فريق النصر سباق بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بهدف واحد وهو التتويج بالبطولة والرغبة في حصد اللقب القاري.