هل يواصل الأهلي تحسن الأداء أمام مودرن بعد الفوز على كيتارا؟

أكد أشرف عبدالناصر، الناقد الرياضي، أن فوز النادي الأهلي على كيتارا الأوغندي برباعية نظيفة لا يكفي للحكم على استعادة الفريق مستواه الطبيعي، مشيرًا إلى أن المباراة لم تكن الاختبار الحقيقي للفريق، وأن الفوز ساهم في استعادة جزء من الثقة وتهدئة الأجواء داخل النادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن جماهير الأهلي كانت تنتظر توجيه رسائل قوية للاعبين المستبعدين، موضحا أن ردود فعل الجماهير عقب المباراة كانت من الأمور المهمة التي لفتت الانتباه، في ظل حسم التأهل بدرجة كبيرة قبل اللقاء.

وأضاف أن الانسجام الذي ظهر بين لاعبي الأهلي أمام كيتارا يجب أن يتكرر أمام المنافسين الأقوى، مؤكدا أن الاختبار الأهم سيكون في المباراة المقبلة أمام مودرن، خاصة مع الانطلاقة القوية التي يقدمها بيراميدز هذا الموسم، وهو ما يتطلب عدم التفريط في أي نقطة.

وأشار إلى أن الفوز على كيتارا لا يمثل المقياس الحقيقي لمستوى الأهلي، لافتًا إلى أن الفريق يحتاج إلى إثبات قدرته على تقديم الأداء نفسه أمام منافسين أقوى، حتى يمكن تقييم مدى تحسن مستواه وانسجام لاعبيه.