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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل: حسين الشحات أحرج عموتة.. والأهلي سيفوز على بيراميدز

حسين الشحات
حسين الشحات
ميرنا محمود

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق زد تعرض لظلم تحكيمي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيدًا في الوقت نفسه بما قدمه معتمد جمال مع الزمالك، ومعلقًا على أداء الأهلي وعدد من لاعبيه خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة «CBC»: "زد تعرض لظلم تحكيمي في الكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف عن معتمد جمال: "معتمد جمال فعل المستحيل في الزمالك، وحقق الدوري، وشارك في دوري أبطال إفريقيا، وتأهل إلى دور المجموعات".

وتابع حديثه عن الأهلي قائلًا: "حسين الشحات أحرج عموتة في مباراة اليوم، بعدما سجل في مباراتين"، مشيرًا إلى أن عموتة مدرب متقلب المزاج ولا يجيد احتواء اللاعبين.

وأوضح عبدالجليل أن الأهلي ظهر بشكل مختلف خلال مباراته الأخيرة، قائلًا: "الأهلي ظهر اليوم قويًا ومتماسكًا، عكس المباريات الماضية".

وانتقد كثرة تغيير مركز كريم فؤاد، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على مستواه، ومشددًا على ضرورة مشاركته في مركزه الأساسي.

كما أبدى استغرابه من أداء بنجديدة، مهاجم الأهلي، قائلًا: "بنجديدة تشعر أنه بيهرب من الكرة، وفي مباراة سهلة أمام كيتارا لا يسجل، وده شيء غريب".

واختتم محمد عبدالجليل تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الأهلي على الفوز أمام بيراميدز، رغم تراجع الأداء في الفترة الحالية، قائلًا: "الأهلي بسوء الأداء حاليًا سيفوز على بيراميدز".

محمد عبدالجليل الكونفدرالية بطولة الكونفدرالية الإفريقية معتمد جمال الزمالك

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