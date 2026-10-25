الملكة رانيا تقدم واجب العزاء لأسر ضحايا هجوم كنيسة الكرك بالأردن

قدمت الملكة رانيا العبدالله، اليوم، واجب العزاء لأسر ضحايا الاعتداء الذي استهدف كنيسة جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، جنوب الأردن، وذلك بحضور الأميرة رجوة الحسين والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

وجاءت زيارة الملكة رانيا ، إلى جمعية حمود الخيرية لتقديم واجب العزاء ومواساة ذوي الضحايا، في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

وأعربت الملكة رانيا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا وذويهم، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

ورافقت الملكة رانيا ، خلال تقديم واجب العزاء الأميرة رجوة الحسين والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في لفتة تضامن ومواساة لأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.