توك شو.. الأرصاد تعلن حالة طقس الأيام المقبلة وحسم مصير انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عدد من الموضوعات والقضايا المهمة، ومن أبرزها:
عنف في الظواهر الجوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام القادمة
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.
خبير اقتصادي: حجم الاستثمار تضاعف في مصر رغم الأزمات.. فيديو
قال الخبير الاقتصادي محمود عنبر، إن مصر تنتهج سياسة طويلة تهدف لتوطين الصناعات المصرية وخلق مناخ جاذب للاستثمار، متابعا: "حجم الاستثمار في مصر شهد تضاعف بمقدار 12 مليار دولار الآونة الأخيرة ".
أستاذ دراسات بيئية: تغير المناخ سيتسبب في وفاة مليار شخص خلال القرن المقبل
حذر الدكتور عبد المسيح سمعان ، أستاذ الدراسات البيئية من دراسة تفيد أن النشاط البشري المسبب لتغيير المناخ قد يؤدي إلى وفاة مليار شخص خلال القرن المقبل.
أسعار الفاكهة والخضار اليوم .. فيديو
شهدت أسعار الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة 1 سبتمبر، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.
حسم مصير انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة.. تفاصيل جديدة
أكد الناقد الرياضي ومحلل الكرة العالمية أحمد غنيم، أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، لن يرحل عن ليفربول، وأن غلق باب الانتقالات سيكون اليوم.
فريدة الشوباشي: مصر والسودان شعب واحد.. فيديو
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ، إن مصر والسودان شعب واحد ، موضحة :" من طفولتي بسمع السودان لمصر ومصر للسودان وعاشت أرض وادي النيل في أمان
انتعاش سياحي غير مسبوق.. توافد 209 طائرات بمطروح و46 رحلة بالعلمين الجديدة
أكد محمد أنور مديرعام السياحة والمصايف في مطروح أن المحافظة تشهد هذا العام إقبالا سياحيا غير مسبوق على مستوي السياحةالداخلية والخارجية، وذلك تماشيا مع توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خاصة مع جهود الدولة واهتمامها بمحافظة مطروح وهذا ما تشهده الدولة في العديد من المشروعات التنموية والقومية على طول الساحل سواء في مدينة العلمين الجديدة أو مطروح.
عضو بجمعية الحساسية والمناعة: حملة 100 يوم صحة غير مسبوقة.. فيديو
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة 100 يوم صحة تتميز بأنها غير مسبوقة وحضارية، كما تستهدف كافة الأعمار والفئات في كل المحافظات.
كيف تعامل رسول الله مع الأزمات والمشاكل.. أزهري يجيب
تحدث الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن صفات وملامح حياة رسول الله، قائلا إن رسول الله هو صاحب القدوة والأسوة الطيبة في مناحي الحياة، ضرب لنا المثل في التعامل مع من حولنا.