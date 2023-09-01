عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. الأرصاد تعلن حالة طقس الأيام المقبلة وحسم مصير انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عدد من الموضوعات والقضايا المهمة، ومن أبرزها: 

 

عنف في الظواهر الجوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام القادمة

 

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

 

خبير اقتصادي: حجم الاستثمار تضاعف في مصر رغم الأزمات.. فيديو

 

قال الخبير الاقتصادي محمود عنبر، إن مصر تنتهج سياسة طويلة تهدف لتوطين الصناعات المصرية وخلق مناخ جاذب للاستثمار، متابعا: "حجم الاستثمار في مصر شهد تضاعف بمقدار 12 مليار دولار الآونة الأخيرة ".

 

أستاذ دراسات بيئية: تغير المناخ سيتسبب في وفاة مليار شخص خلال القرن المقبل

 

حذر الدكتور عبد المسيح سمعان ، أستاذ الدراسات البيئية من دراسة تفيد أن النشاط البشري المسبب لتغيير المناخ قد يؤدي إلى وفاة مليار شخص خلال القرن المقبل.

 

 

أسعار الفاكهة والخضار اليوم .. فيديو

 

شهدت أسعار الفاكهة والخضار  بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة 1 سبتمبر، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرض برنامج  8 الصبح المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

 

حسم مصير انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة.. تفاصيل جديدة

 

أكد الناقد الرياضي ومحلل الكرة العالمية أحمد غنيم، أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، لن يرحل عن ليفربول، وأن غلق باب الانتقالات سيكون اليوم.

 

فريدة الشوباشي: مصر والسودان شعب واحد.. فيديو

 

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ، إن مصر والسودان شعب واحد ، موضحة :" من طفولتي بسمع  السودان  لمصر ومصر للسودان وعاشت أرض وادي النيل في أمان

 

انتعاش سياحي غير مسبوق.. توافد 209 طائرات بمطروح و46 رحلة بالعلمين الجديدة

 

أكد محمد أنور مديرعام السياحة والمصايف في مطروح أن المحافظة تشهد هذا العام إقبالا سياحيا غير مسبوق على مستوي السياحةالداخلية والخارجية، وذلك تماشيا مع توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خاصة مع جهود الدولة واهتمامها بمحافظة مطروح وهذا ما تشهده الدولة في العديد من المشروعات التنموية والقومية على طول الساحل سواء في مدينة العلمين الجديدة أو مطروح.

 

عضو بجمعية الحساسية والمناعة: حملة 100 يوم صحة غير مسبوقة.. فيديو

 

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة 100 يوم صحة  تتميز بأنها غير مسبوقة وحضارية، كما تستهدف كافة الأعمار والفئات في كل المحافظات.

 

كيف تعامل رسول الله مع الأزمات والمشاكل.. أزهري يجيب

 

تحدث الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن صفات وملامح حياة رسول الله، قائلا إن رسول الله هو صاحب القدوة والأسوة الطيبة في مناحي الحياة، ضرب لنا المثل في التعامل مع من حولنا.

اخبار التوك شو الاستثمار فى مصر الخبير الاقتصادي الصحفية فريدة الشوباشي العلمين الجديدة الفاكهة والخضار تغيير المناخ هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

تركوا الجثة على السلم.. عصابة عائلية تتخلص من مسنة لسرقة 6 غوايش

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

ترشيحاتنا

كليات التربية تسيطر .. مؤشرات المرحلة الثالثة 2023 بالأرقام

طرد السفير الفرنسي.. انقلاب النيجر يتحول لأزمة أممية ودولية| ماذا يحدث؟

بعد أنباء وصوله السعودية اليوم .. كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

قرعة سهلة لـ ليفربول.. مواعيد مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي

نشرة الحوادث|حكاية ريا وسكينة بالإسكندرية.. ومشاريب القهوة تتسبب في انهاء حياة شاب

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدث فور شربها.. أضرار المياه الغازية على جسم الإنسان

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟.. إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها.. شاهد

يوجد منه 200 رأس.. ولادة حيوان أفريقي نادر في بريطانيا

3 علامات إذا وجدتيها في الدجاج لا تشتريه

فيديو

أمي ربتنا وأخويا ميعرفش يموت نملة.. عائلة سفاح الجيزة تثير الجدل

أخيرا انتهت الأزمة.. ماذا حدث في أسعار السجائر؟ .. فيديو

مفاجأة عيار 21 .. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم .. فيديو

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ