توك شو.. الأرصاد تعلن حالة طقس الأيام المقبلة وحسم مصير انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عدد من الموضوعات والقضايا المهمة، ومن أبرزها:

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

قال الخبير الاقتصادي محمود عنبر، إن مصر تنتهج سياسة طويلة تهدف لتوطين الصناعات المصرية وخلق مناخ جاذب للاستثمار، متابعا: "حجم الاستثمار في مصر شهد تضاعف بمقدار 12 مليار دولار الآونة الأخيرة ".

حذر الدكتور عبد المسيح سمعان ، أستاذ الدراسات البيئية من دراسة تفيد أن النشاط البشري المسبب لتغيير المناخ قد يؤدي إلى وفاة مليار شخص خلال القرن المقبل.

شهدت أسعار الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة 1 سبتمبر، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

أكد الناقد الرياضي ومحلل الكرة العالمية أحمد غنيم، أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، لن يرحل عن ليفربول، وأن غلق باب الانتقالات سيكون اليوم.

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ، إن مصر والسودان شعب واحد ، موضحة :" من طفولتي بسمع السودان لمصر ومصر للسودان وعاشت أرض وادي النيل في أمان

أكد محمد أنور مديرعام السياحة والمصايف في مطروح أن المحافظة تشهد هذا العام إقبالا سياحيا غير مسبوق على مستوي السياحةالداخلية والخارجية، وذلك تماشيا مع توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خاصة مع جهود الدولة واهتمامها بمحافظة مطروح وهذا ما تشهده الدولة في العديد من المشروعات التنموية والقومية على طول الساحل سواء في مدينة العلمين الجديدة أو مطروح.

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة 100 يوم صحة تتميز بأنها غير مسبوقة وحضارية، كما تستهدف كافة الأعمار والفئات في كل المحافظات.

تحدث الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن صفات وملامح حياة رسول الله، قائلا إن رسول الله هو صاحب القدوة والأسوة الطيبة في مناحي الحياة، ضرب لنا المثل في التعامل مع من حولنا.