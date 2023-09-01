كيف تعامل رسول الله مع الأزمات والمشاكل.. أزهري يجيب

تحدث الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن صفات وملامح حياة رسول الله، قائلا إن رسول الله هو صاحب القدوة والأسوة الطيبة في مناحي الحياة، ضرب لنا المثل في التعامل مع من حولنا.

وكشف أحمد الفرماوي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني:، عن طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشاكل، قائلا: "رسول الله ابتلي بجميع أنواع الابتلاء، حيث ابتلي بالمرض، والفقر، فقد الأحبة.

واسترسل: حياة النبي كانت كلها شدائد، حيث فقد رسول الله احب الناس إليه في غزوات التي خاضها، متابعا: رحلة الإسراء والمعراج كانت تثريه لقلب النبي ،وذلك عقب الشدائد والمحن التي واجهها.