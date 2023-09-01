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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزهري: الرسول ترك لنا تراثا طيبا يقتدي به المسلم في كل زمان

الشيخ أحمد الفرماوي،
الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء الأزهر الشريف

تحدث الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن صفات وملامح حياة رسول الله، قائلا إن رسول الله هو صاحب القدوة والأسوة الطيبة في مناحي الحياة، ضرب لنا المثل في التعامل مع من حولنا.

 

واسترسل أحمد الفرماوي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني: رسول الله كان الزوج الوفي والصهر الطيب والجار الناصح الأمين، وكان رحيما وقائدا محنكا في الحرب والأمن.


واستشهد بقول الله عز وجل:"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا".


وأكمل: رسول الله ترك لنا تراثا طيبا مباركا، يقتدي به المسلم في كل مكان وزمان وعصر، وهو سنة رسول الله، وتعامله مع زوجاته والمواطنين.


وأضاف أن رسول الله كان رحمة مهداه، مستشهدا بقول الله عز وجل:"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ".

الأزهر الازهر الشريف الشيخ أحمد الفرماوي برنامج صباح البلد اخبار التوك شو

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