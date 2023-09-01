خبير اقتصادي: حجم الاستثمار تضاعف في مصر رغم الأزمات.. فيديو

قال الخبير الاقتصادي محمود عنبر، إن مصر تنتهج سياسة طويلة تهدف لتوطين الصناعات المصرية وخلق مناخ جاذب للاستثمار، متابعا: "حجم الاستثمار في مصر شهد تضاعف بمقدار 12 مليار دولار الآونة الأخيرة ".

وأضاف الدكتور محمود عنبر ، خلال مكالمة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تسعى لتقليل فاتورة الواردات ، وخلق نوعا من الاكتفاء الذاتي في الاستهلاك المحلي.

وتابع، أن هناك زيادة في نسب التشغيل والقضاء على التضخم وخلق صناعات كبيرة .

ولفت "عنبر" إلى أن التوسع في الإنتاج يعطي قدرة تنافسية للدولة ومصر لديها فرص واعدة.