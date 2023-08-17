خبير اقتصادي: التنمية الشاملة غرب مصر توفر 11 مليون فرصة عمل

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن التنمية الشاملة في شمال غرب مصر واحد من أهم 3 مشروعات قومية كان قد حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في 2025، وهو مخزون استراتيجي قوى للدولة المصرية.

وذكر خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن هذا المشروع يعول عليه كثيرا في استيعاب الزيادة السكانية خلال الـ 40 عاما المقبلة، والتي تقدر بنحو 34 مليون نسمة، كما تستوعب عمالة وتوفر 11 مليون فرصة عمل حتى عام 2052 وجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي.

وأوضح عنبر أن هذا المشروع احتياطيا ومخزونا استراتيجيا يمكن أن تعتمد عليه الدولة خلال العقود المقبلة، لافتا إلى أنه تم التعامل مع هذه المنطقة بوضع أولويات خلق المناخ الجاذب للاستثمار، من خلال المتغيرات الاقتصادية والمالية وحتى الأمنية.

