مصر ضمن المجموعة الثالثة في بطولة العالم لسيدات الطائرة 2027

أجريت اليوم الإثنين قرعة بطولة العالم للسيدات للكرة الطائرة 2027 المقرر لها في أمريكا و كندا.
ووقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات فرنسا و تركيا وجمهورية الدومنيكان.
ويشارك منتخب مصر في البطولة بصفته بطلا للقارة الإفريقية.
وجاءت القرعة كاملة كالتالي :
المجموعة الأولى
إيطاليا
بلجيكا
كولومبيا
بورتوريكو
المجموعة الثانية
البرازيل
التشيك
كينيا
كوريا الجنوبية
المجموعة الثالثة
تركيا
جمهورية الدومينيكان
فرنسا
مصر
المجموعة الرابعة
الولايات المتحدة الأمريكية
تايلاند
المكسيك
اليونان
المجموعة الخامسة
بولندا
ألمانيا
سلوفينيا
كوبا
المجموعة السادسة
اليابان
روسيا
الأرجنتين
بلغاريا
المجموعة السابعة
كندا
صربيا
أوكرانيا
الكاميرون
المجموعة الثامنة
الصين
هولندا
السويد
سويسرا