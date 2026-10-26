مصر ضمن المجموعة الثالثة في بطولة العالم لسيدات الطائرة 2027

أجريت اليوم الإثنين قرعة بطولة العالم للسيدات للكرة الطائرة 2027 المقرر لها في أمريكا و كندا.

ووقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات فرنسا و تركيا وجمهورية الدومنيكان.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بصفته بطلا للقارة الإفريقية.

وجاءت القرعة كاملة كالتالي :

​المجموعة الأولى

​إيطاليا

​بلجيكا

​كولومبيا

​بورتوريكو

​المجموعة الثانية

​البرازيل

​التشيك

​كينيا

​كوريا الجنوبية

​المجموعة الثالثة

​تركيا

​جمهورية الدومينيكان

​فرنسا

​مصر

​المجموعة الرابعة

​الولايات المتحدة الأمريكية

​تايلاند

​المكسيك

​اليونان

​المجموعة الخامسة

​بولندا

​ألمانيا

​سلوفينيا

​كوبا

​المجموعة السادسة

​اليابان

​روسيا

​الأرجنتين

​بلغاريا

​المجموعة السابعة

​كندا

​صربيا

​أوكرانيا

​الكاميرون

​المجموعة الثامنة

​الصين

​هولندا

​السويد

​سويسرا