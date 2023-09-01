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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بجمعية الحساسية والمناعة: حملة 100 يوم صحة غير مسبوقة.. فيديو

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة 100 يوم صحة  تتميز بأنها غير مسبوقة وحضارية، كما تستهدف كافة الأعمار والفئات في كل المحافظات.

وأضاف مجدي بدران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحملة توضح اهتمام مصر بمكافحة الأمراض المزمنة، وهي أسباب أساسية للعجز والوفاة .

وأردف، أن المبادرة تنشر مفهوم الاهتمام بالصحة في سبيل مواجهة متحورات فيروس كورونا، وتهدف لتكثيف التوعية بالخدمات المقدمة .

وأشار ، إلى أن الأفراد عليهم تعزيز الوعي بالمبادرة من خلال الكشف ونقل المعلومات الصحية التي تعرفوا عليها لمجتمعهم، منوها بأن القوافل الطبية للمبادرة منتشرة في كل الأماكن، ولابد من التفاعل مع المبادرة بالمشاركة.

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