مبادرة 100 يوم صحة تحقق نجاحا باستفادة 56383 شخصا بالبحر الأحمر

خلال فترة استمرت لمدة 69 يومًا متواصلة، حققت مبادرة "100" يوم صحة نجاحًا مبهرًا في محافظة البحر الأحمر، حيث استفاد أكثر من 56383 فردًا من مختلف فئات المجتمع. تأتي هذه المبادرة برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تم تعزيز جهود فرق الرعاية الصحية المختلفة. تم تنفيذ هذه الجهود في إطار المبادرة الرئاسية بمختلف المصالح الحكومية والمراكز الطبية والنوادي والعيادات المتنقلة في جميع أنحاء المحافظة.

أشار إلى أن "1848" ندوة تثقيفية توعوية تم تنفيذها، حققت توعية لأكثر من "61853" شخص، تحت إشراف الدكتور عمرو عادل عبد العال، منسق المبادرة بالمحافظة. واستمرت الفرق الطبية في تقديم خدماتها على مدار الفترة، حيث انتشرت في المصالح الحكومية والنوادي وأماكن أخرى، وشملت الفحوصات الطبية والكشوفات الصحية وتقديم العلاج ومتابعة حالات المرضى، وفقًا لخطة المبادرة.

تهدف مبادرة "100" يوم صحة إلى تعزيز الصحة العامة، وقد تم تدريب الفرق الطبية لضمان جودة الخدمات المقدمة. تشمل هذه الخدمات الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعمل على معالجة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وأكثر من ذلك. تشمل المبادرة أيضًا حملات توعية وتثقيفية صحية للمواطنين من خلال الفرق المتخصصة والمؤهلة. تم تقديم هذه الخدمات من خلال فرق ثابتة ومتنقلة، إلى جانب إجراءات التوعية الميدانية والقوافل الطبية.

النجاحات التي حققتها مبادرة "100" يوم صحة تجسد التزام الحكومة بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، وضمان صحتهم وسلامتهم، وتأتي ضمن جهودها لتحقيق رؤية مصر 2030 في تحسين الرعاية الصحية.

بجانب المبادرة، أكد العربي أن القوافل الطبية وأعمال مراقبة الأغذية وصحة البيئة وخدمات تنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية تستمر بنجاح. كما أشار إلى ضرورة ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت الصحية بمحافظة البحر الأحمر.