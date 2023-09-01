أستاذ دراسات بيئية: تغير المناخ سيتسبب في وفاة مليار شخص خلال القرن المقبل

حذر الدكتور عبد المسيح سمعان ، أستاذ الدراسات البيئية من دراسة تفيد أن النشاط البشري المسبب لتغيير المناخ قد يؤدي إلى وفاة مليار شخص خلال القرن المقبل.

وتابع الدكتور عبد المسيح سمعان ، خلال مكالمة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز " ، أن هناك تأثيرات كبيرة لـ التغيرات المناخية على الصحة، مشيرا إلى أن معدلات الوفاة في العالم تزداد بسبب هذة التغيرات.

وأردف ، أن الحرارة الشديدة تؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي ،وتسبب امراض الحساسية والربو ، وزيادة امراض القلب والاوعية الدموية .

وتابع ، أن الفيضانات تؤثر بشكل كبير على صحة الانسان وتسبب نقل امراض مثل " الملاريا ".

