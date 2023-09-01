تامر أمين: قضي الأمر ومحمد صلاح في اتحاد جدة والإعلان خلال ساعات.. فيديو

شهدت الساعات الأخيرة الماضية، أخبار كثيرة بشأن انتقال اللاعب محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي لـ الدوري السعودي.

فقد قال الإعلامي تامر أمين، أن محمد صلاح في السعودية، وأن صلاح وقع لـ نادي اتحاد جدة، وأن هذه الصفقة سيتم الإعلان عنها يوم السبت المقبل.

وكشف خلال قناة النهار، أن مصدرا من داخل ليفربول أكد توقيع اللاعب لصفوف نادي اتحاد جدة، وأن اللاعب أتم تعاقده مع النادي السعودي بالفعل، فضلا عن أن محمد نور أسطورة الكرة السعودية ونادي اتحاد جدة، أعلن عن إتمام التعاقد مع محمد صلاح.

وأوضح أن اتحاد جدة لديه مباراة قوية اليوم الجمعة، مع فريق الهلال، وأن الاتحاد سيعلن بعد هذه المباراة، وأن الجميع ينتظر هذه الصفقة.

وتابع :" قضي الأمر، وأن صلاح بشكل نهائي، ورسمي، في اتحاد جدة، وأن هناك مصادر رسمية من داخل ليفربول هو من صرح بذلك".