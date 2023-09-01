صحفي سعودي يعلن تفاصيل صفقة انضمام محمد صلاح لـ اتحاد جدة

أعلن محمد البركاتي، صحفي بجريدة المدينة السعودية، تفاصيل صفقة انضمام محمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني، إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال محمد البركاتي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، :" محمد صلاح قريب جداً من الانتقال لنادي اتحاد جدة، وسوف تبلغ 150 مليون دولار وهو يستحق هذا المبلغ الضخم ".

وأضاف محمد البركاتي : "محمد صلاح سوف يتواجد في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة الساعة 6 مساءً من أجل إنهاء الصفقة ، خاصة وأن ملاك نادي ليفربول الإنجليزي لا يمانعون إتمام الصفقة".

وتابع البركاتي : " الأمر لن يقتصر على النجم محمد صلاح فقط، بل إن الأسطورة الإسبانية، سيرجيو راموس اقترب أيضا من الانضمام لنادي اتحاد جدة السعودي".

https://www.youtube.com/watch?v=Di9Eo0KixCE