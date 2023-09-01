تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. والأرصاد تعلن مفاجأة سعيدة بشأن الطقس | أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

فجر الإعلامى تامر أمين مفأجاة مدوية بشأن اللاعب محمد صلاح قائلا:" هقول خبر وماليش دعوة بيه أنا اللى عليا هقوله وماليش دعوة تفرحوا "

هل شقيقه التوأم؟..جدل على "السوشيال ميديا" بعد إعلان عمرو عبد الجليل وفاة أخيه

أثير جدل كبير حول الفنان عمرو عبد الجليل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان الأخير عن وفاة شقيقه، في واحد من الأخبار المفجعة والصادمة له، وسط حالة من التضامن والحزن الذي عم صفحاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

انخفاض جديد.. الأرصاد تعلن مفاجأة سعيدة بشأن الطقس.. فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

أسعار الكتب الخارجية .. مفاجأة سارة بمعارض أهلا مدارس قبل العام الجديد

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه تم إضافة الحاسب الآلي والكتب الخارجية في معارض أهلا مدارس، لافتا إلى أنه سيتم انطلاق المعارض يوم 15 سبتمبر.



هتتعرض لغرامة .. تحذير عاجل من الضرائب لأصحاب العقارات

وجهت مصلحة الضرائب تحذيرًا عاجلًا للمواطنين أصحاب العقارات، حول إمكانية تعرضهم لغرامة خلال الفترة المقبلة، في حال تأجيل أي عقارات تقع تحت طائلة القانون دون إبلاغ مصلحة الضرائب بهذا الأمر، في واحد من القرارات الهامة، والتي شغلت بال قطاع كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.



بعد الانضمام لبريكس.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن انهيار سعر جرام الذهب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 تراجع بشدة رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميا خلال الأسبوع الماضي.



نجل الرئيس جمال عبدالناصر: أعلنت تأييدي للسيسي لولاية رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات

أكد المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل، أنه أعلن تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات.



بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

وجهت الفنانة برنسة عبد الغني، طلبا عاجلا للفنان محمد رمضان خلال الفترة الحالية، حول ضرورة مساعدتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إذ أنها تعيش فترة عصيبة في الوقت الحالي، قائلة إنها تحتاج المساعدة والوقوف بجانبها بشكل ضروري.