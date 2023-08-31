بعد الانضمام لبريكس.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن انهيار سعر جرام الذهب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 تراجع بشدة رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميا خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، أن انضمام مصر لمنظمة البريكس له بالغ الأثر على تراجع أسعار الذهب في الأسواق المصرية، وخاصة مع انهيار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.

أسعار الذهب

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن أيضا تراجعت أسعار الذهب في مصر متأثرة بانخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، لافتا إلى أن كل ما نريدة هو الثقة في البلد وفي القطاع المصرفي.

حرب المؤامرات

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن حرب الشائعات لا تتوقف في كل اتجاه، و حرب المؤامرات لا تتوقف ضد الدولة.

أسعار الذهب الآن

عيار 24 يسجل 2514 جنيها.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.



عيار 18 يسجل 1886 جنيها.



الجنيه الذهب 17600 جنيه.

أسباب هبوط الذهب

ما يحدث حاليا في أسعار الذهب في السوق المحلي يعود لسبب اساسي، وهو تراجع في الطلب على الذهب في ظل الانتظار لاتجاه انخفاض الذهب أكثر من هذا للعودة للشراء، إلى جانب تزايد في المعروض خلال الفترة الحالية.