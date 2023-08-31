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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

برنسة عبد الغني تناشد
برنسة عبد الغني تناشد محمد رمضان

وجهت الفنانة برنسة عبد الغني، طلبا عاجلا للفنان محمد رمضان خلال الفترة الحالية، حول ضرورة مساعدتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إذ أنها تعيش فترة عصيبة في الوقت الحالي، قائلة إنها تحتاج المساعدة والوقوف بجانبها بشكل ضروري. 

نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان 

وقالت "عبد الغني"، خلال تصريحات نقلتها قناة العربية: "أنا محتاجة حد يساعدني، لو مش أنتم اللي هتساعدوني مين هيساعدني، أروح أرمي نفسي تحت الكوبري عشان يودوني دار المسنين، أنا مش عاوز أقعد في دار المسنين يا جماعة". 

وأضافت برنسة عبد الغني، أنها تعبت جدا في الفترة الأخيرة بسبب الحالة المادية، ولم تتلقى أي عروض ولم تشهد أي أعمال جديد، حيث إنها لم تعمل في الموسم الحالي إلا يوم واحد في مسلسل "ضرب نار"، متابعة: "أنا دلوقتي بشحت يا جماعة، وبكلم مدير أعمال ياسر جلال، وبكلم أكتر من شخص علشان يساعدوني، وصلت أن بكلم بوفيه عشان يبعتلي فلوس". 

واستكملت أنها تواصلت مع الفنانة وفاء عامر مرتين وأرسلت لها 1000 جنيه على دفعتين، "أنا مش عارفة هفضل أشحت لغاية إمتى، أنا محتاجة أرجع الشغل، أنا تعبت من القعدة في البيت، وتعبت من المصاريف، أنا بجيب علاج في الشهر بألف جنيه، وكل لما بيجيلي فلوس بشتري العلاج". 

وواصلت أن الفنانة عبلة كامل حينما كانت متواجدة في الساحة الفنية، كانت دائما تأخذها معها في الأعمال الفنية والدرامية، وكذلك الفنانة ماجدة زكي، "ناس كتير كانت بتراضيني، والفنان ياسر جلال كان بيراضيني برده، ولكن خلاص دلوقتي مش عارفة أكلم مين للأسف". 

وأردفت أن الفنان محمد رمضان أيضا عملت معه في أكثر من مسلسل، ولكن في الوقت الحالي لا تجد من يساندها، مطالبة الفنان محمد رمضان وغيره من الفنانين بمساعدتها. 

ووجهت برنسة عبد الغني رسالة لـ محمد رمضان قائلة: "يا أستاذ محمد رمضان أنا برنسة، انت كنت بتراضيني لما بتقابلني في الاستوديو، أنا بتصل بأخوك الأستاذ محمود رمضان مش بيرد عليا، وبعتله رسالة على الواتس مردش عليا، ربنا يسعدك ويخليلك ولادك اسأل عليا، أنا محتاجة لكم أوي".

وتعد الفنانة برنسة عبد الغني، واحدة من الوجوه المألوفة على الشاشات بالنسبة للمواطنين، إذ أنها ظهرت في العديد من الأعمال الفنية والدرامية المختلفة من خلال أدوار صغيرة، ألا أنها تواجه مشاكل كبيرة في الوقت الحالي، بسبب قلة العمل في الفترة الأخيرة. 

محمد رمضان برنسة عبد الغني قناة العربية وفاء عامر عبلة كامل ياسر جلال

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