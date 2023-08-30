مانعها من التمثيل ومعيّشها ملكة .. من هي زوجة محمد رمضان الثانية؟

11 سنة من الحب جمعت النجم محمد رمضان وزوجته نسرين التي تعتبر تميمة حظه وفتحت له الحياة أبوابها على يديها ، فمنذ زواجه منها ويعيش محمد رمضان حالة فنية نشيطة باستمرار ويتربع على عرش الوسط الفني ليحصد الملايين ويحقق أحلامه التي راودته منذ صغره ، ليلقب نفسه بـ نمبر وان بعد زواجه ونجاحاته المتتالية.

ورغم كل الشهرة والنجاح الذي حققه محمد رمضان ، إلا أنه يرفض تمامًا دخول زوجته الوسط الفني ، ولا يعرفها جمهوره سوى من خلال السوشيال ميديا فقط ، وبالفعل لم نشاهد نسرين زوجة محمد رمضان في أي عمل لزوجها النجم.

زوجة محمد رمضان

محمد رمضان احتفل بعيد ميلاد زوجته نسرين اليوم ، ونشر صورة لها عبر حسابه على إنستجرام وكتب : انهاردة عيد ميلاد حبيبتي ومراتي وأم أولادي" .

ودائماً ما يثير محمد رمضان الجدل سواء في حياته الخاصة أو الفنية ، ويتساءل الكثير حول حياته الاجتماعية .. فـ من هي زوجة محمد رمضان ؟

زوجة محمد رمضان

زوجة محمد رمضان

نسرين السيد عبد الفتاح زوجة محمد رمضان جمعتها قصة حب بالنجم في 2012 ، بعدما انفصل عن زوجته الأولى التي أنجب منها ابنته الكبرى حنين ، ثم انفصلا وفي نفس العام تزوج من نسرين ولم يقيما حفل زفاف بل اكتفى رمضان بحفل بسيط.

ومنذ زواج محمد رمضان من نسرين وحقق نجاحات مستمرة في حياته الفنية ، لكنه دوماً حريص على الظهور مع أسرته ونسب الفضل لهم ، وينشر رمضان الكثير من الصور على حساباته على السوشيال ميديا مع زوجته نسرين وعائلته.

محمد رمضان واسرته

أبناء محمد رمضان

محمد رمضان أعلن سابقاً أنه يرفض دخول زوجته التمثيل وطلب منها التفرغ لتربية الأبناء وقيامها بدورها كزوجة وأم ، وفي المقابل يلبي رمضان كل طلباتها ودائمًا يحرص على اصطحابها في الكثير من سفرياته خارج مصر.

أبناء محمد رمضان كانوا ثمرة هذا الزواج، فقد أنجبت نسرين طفلين وهما علي وكنز، ودوماً ما يظهران مع رمضان في الكثير من الصور على السوشيال ميديا ، وكذلك في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي ، وتجمعه بهم علاقة قوية وقال رمضان سابقاً إنه لا يوافق على أي أغنية إلا بعد عرضها على أولاده علي وكنز.

زوجة محمد رمضان

زوجة محمد رمضان

زوجة محمد رمضان

زفاف محمد رمضان

زوجة محمد رمضان