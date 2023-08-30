في عيد ميلادها.. أجمل صور تجمع بين محمد رمضان وزوجته |شاهد

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص على انستجرام ، صورة تجمعه بزوجته احتفالا بعيد ميلادها .



وعلق محمد رمضان على الصورة ليهنئ زوجته وكتب:"النهاردة عيد ميلاد حبيبتي و مراتي و أم اولاد.. كل سنة وانت طيبة ياحبيبتي..



وتعتاد زوجة الفنان محمد رمضان على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مماجعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز زوجة محمد رمضان بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد زوجة محمد رمضان ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرةأو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور محمد رمضان رفقة زوجته.

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