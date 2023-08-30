حبيبتي وأم ولادي.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل الفنان محمد رمضان، بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك صورة تجمعهما، وكتب في رسالة رومانسية: “النهاردة عيد ميلاد مراتي وحبيبتي وام اولادي.. عيد ميلاد سعيد”.

بتصويت الجمهور، تمكن الفنان محمد رمضان من الفوز بجائزة أفضل ممثل في موسم رمضان لعام 2023 خلال فعاليات مهرجان القاهرة للدراما.

وقد تم تكريمه عن دوره المميز في مسلسل جعفر العمدة، خلال شهر رمضان الماضي، وهذا الإنجاز يعكس تقدير الجمهور لأدائه الفني وتميزه في الأدوار التي قدمها خلال هذا الموسم.

ومن جانبه، أعرب رمضان عن سعادته مؤكدا،:" وجودي في مدينة العلمين الجديدة أهم من حصولي علي الجائزة جئت هنا لكي أستمتع".

وتعد جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة للدراما تكريمًا مهمًا للفنان محمد رمضان وتعكس تقدير الصناعة التلفزيونية لمجهوداته وإسهاماته في إثراء المشهد الفني.