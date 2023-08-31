هل شقيقه التوأم؟..جدل على "السوشيال ميديا" بعد إعلان عمرو عبد الجليل وفاة أخيه

أثير جدل كبير حول الفنان عمرو عبد الجليل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان الأخير عن وفاة شقيقه، في واحد من الأخبار المفجعة والصادمة له، وسط حالة من التضامن والحزن الذي عم صفحاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأعلن الفنان عمرو عبد الجليل عن وفاة شقيقه هشام من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عمرو على صفحته:" البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل .. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب .. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار".

وأعرب الكثير من المتابعين ومن محبي الفنان عمرو عبد الجليل، عن حزنهم الشديد بعد إعلان هذا الخبر الصادم والحزين، داعين للمتوفى بالرحمة والمغفرة بأن يسكنه الله فسيح جناته.

هل شقيقه التوأم؟ جدل مثار حول وفاة شقيق عمرو عبد الجليل

وبدأ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التساؤل حول هوية شقيق الفنان عمرو عبد الجليل المتوفى، وما إذا كان شقيقه التوأم أم لا، خاصة بعد زعم بعض التقارير أن المتوفى هو شقيقه التوأم الشهير والذي ظهر معه في أكثر من مرة في أحد البرامج التلفزيونية.

شقيق الفنان عمرو عبد الجليل التوأم يُدعى أيمن عبد الجليل وليس هشام، وبالتالي شقيقه المتوفى ليس الداعية التوأم الشهير، حيث إن شقيقه الداعية سبق وخرج برفقة أخيه في أحد البرامج الدينية.

وكان عمرو عبد الجليل، في تصريحات سابقة له تحدث عن شقيقه التوأم أيمن عبد الجليل، قائلا إن كلا منهما يحترم الآخر، على الرغم من أن أحدهما يعمل في مجال الفن، والآخر اتجه لإطلاق لحيته والدعوة الإسلامية.

وأضاف عمرو عبد الجليل: “على الرغم ان فيه اختلاف كبير ما بيننا إحنا الاتنين، ولكن كل واحد مننا بيحترم الآخر، وبنتشاور كثيرا في أمور الحياة فيما بيننا”.

وقال إن توأمه أيمن بدأ بعزف العود والغناء والتمثيل ولحق هو به، لكن أيمن اعتزل الفن وأطلق لحيته وعمل بالدعوة.