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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

فجر الإعلامى تامر أمين مفأجاة مدوية بشأن اللاعب محمد صلاح قائلا:" هقول خبر وماليش دعوة بيه أنا اللى عليا هقوله وماليش دعوة تفرحوا "

وأكد الأعلامى تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار" قائلا:" قضى الأمر محمد صلاح فى السعودية وسيلعب لنادى اتحاد جدة، وبنسبة 99% سيتم الإعلان عن الصفقة التاريخية يوم السبت القادم".

يوم السبت القادم

وأضاف تامر أمين، يوم السبت القادم نادى اتحاد جدة سيعلن عن صفقتين مدويتين أهمها صفقة محمد صلاح وذلك بعد مباراة الهلال مباشرة.

وأوضح تامر أمين قائلا:" اللى خلانى شبه متأكد مصدر داخل ليفربول هو من أكد انضمام محمد صلاح لنادى اتحاد جدة السعودى، إضافة إلى اعلان اسطورة نادى اتحاد جدة اللاعب السابق محمد نور أعلن نفس الأمر ". 
 

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تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

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