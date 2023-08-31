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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

48 ساعة.. محمد صلاح وراموس في اتحاد جدة ومباراة الهلال كلمة السر

محمد صلاح
محمد صلاح

فجر محمد نور، أسطورة نادي اتحاد جدة السعودي، مفاجأة بشأن مفاوضات ناديه السابق مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال محمد نور في تصريحات تلفزيونية ردا على أنباء اقتراب اتحاد جدة من التعاقد مع محمد صلاح:" نحن نتنظر وأتوقع أن يعلن الاتحاد عقب مباراة الهلال السبت المقبل عن ضم لاعب أو اثنين".

وأضاف:" راموس أيضا قريبا من الاتحاد وقد يتم الأعلان الرسمي السبت أيضا".

في سياق متصل، أكد تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن النجم المصري محمد صلاح وافق على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن محمد صلاح منح موافقته النهائية للانتقال إلى نادي اتحاد جدة في الموسم الجاري.

وأشارت إلى أن محمد صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول، ويورجن كلوب، مدرب الفريق، بتأكيده أنه لن يقبل كسر العقد ودفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة منهما.

وأوضحت أن أن ليفربول يؤجل الصفقة إلى الدقائق الأخيرة من إغلاق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي، الذي يغلق منتصف الليلة، بغية الوصول إلى رقم أكبر من المعروض عليه، بعد تأكده من موقف صلاح نفسه.

اتحاد جدة محمد نور ليفربول صلاح محمد صلاح

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