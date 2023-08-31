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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الكتب الخارجية .. مفاجأة سارة بمعارض أهلا مدارس قبل العام الجديد

الكتب الخارجية
الكتب الخارجية

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه تم إضافة الحاسب الآلي والكتب الخارجية في معارض أهلا مدارس، لافتا إلى أنه سيتم انطلاق المعارض يوم 15 سبتمبر.

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الغرف التجارية: المنتجات بمعارض أهلا مدارس أقل من سعر الجملة..فيديو

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اتحاد الغرف التجارية يعلن انطلاق معارض "أهلا مدارس" في كافة المحافظات

وأضاف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،:هناك سلع في معارض أهلا مدارس تتراوح التخفيضات عليها من 30 إلى 50%"، موضحا: "سيتم طرح الكتاب المدرسي، والحاسب الآلي والأغذية الأساسية لعمل سندوتشات المدرسة والملابس والأحذية والحقائب".

 

وأشار: "الكتب الخارجية ستكون متاحة أسعار مخفضة في معارض أهلا مدارس"، مضيفا: "نسبة التخفيض تتراوح بين 10 إلى 15% على الكتب الخارجية بنسخها الورقية في المعارض".

 

وتابع: ""كل المستلزمات ستكون متوفر بأقل من أسعار الجملة، لأننا سنأخذ من المنتج والمستورد مباشرة إلى المنفذ، وبالتالي الأسعار ستكون أقل"، مضيفا: "معارض أهلا مدارس تكون لمدة أسبوعين لأنه بمجرد دخول المدارس الطلب يقل، ولكن على حسب الطلب من الممكن أن يمد لفترة أطول".

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