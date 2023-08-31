الغرف التجارية: المنتجات بمعارض أهلا مدارس أقل من سعر الجملة..فيديو

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، تفاصيل معارض أهلا مدارس.

وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "ما سيتم طرحه هو كل ما تحتاجه الأسرة للمدرسة"، لافتا: "سيتم طرح الكتاب المدرسي، والحاسب الآلي والأغذية الأساسية لعمل سندوتشات المدرسة والملابس والأحذية والحقائب".

وأكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية،: "كل المستلزمات ستكون متوفر بأقل من أسعار الجملة، لأننا سنأخذ من المنتج والمستورد مباشرة إلى المنفذ، وبالتالي الأسعار ستكون أقل"، موضحا: "وزير التموين مد الأوكازيون حتى نهاية شهر سبتمبر".

وأشار الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية،: "من الممكن أن يقوم شخص بالشراء للأسرة بالكامل، أو شخص بالعمارة يشتري للجيران كلهم ويوفر في النقل".

وأشار الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية،: "من الممكن أن يقوم شخص بالشراء للأسرة بالكامل، أو شخص بالعمارة يشتري للجيران كلهم ويوفر في النقل"، لافتا: "معارض أهلا مدارس تكون لمدة أسبوعين لأنه بمجرد دخول المدارس الطلب يقل، ولكن على حسب الطلب من الممكن أن يمد لفترة أطول".

واسترسل الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية،:" نعمل على وجود منافذ دائمة طوال العام".