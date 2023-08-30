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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بانتهاء تجهيز معارض أهلا مدارس لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء على أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين والغرفة التجارية وسرعة الانتهاء من تجهيز معارض اهلا مدارس بمختلف المراكز والمدن والاحياء لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة .

وايضا وجه  " مختار " لوكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالتصدي بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين  لأن الزراعة هي الثروة الحقيقية لمصر وهي اللبنة الأساسية في الاقتصاد المصري .

كما وجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لمتابعة اي تغيرات جديده او مخالفات وإزالتها في المهد ، لمنع البناء المخالف سواء علي الأراضي الزراعية أو املاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع او البناء بدون ترخيص .

ووجه ايضا " المحافظ " بتكثيف العمل في ملف تقنين املاك الدولة وملف التصالح علي مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا علي أموال الدولة وتعظيم مواردها .

وكلف " مختار " مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمحافظة ورئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره بوضع خطة متكاملة لاستمرار اعمال الحملات المكبره لرفع المخلفات البلدية والصلبه ونواتج التطهير لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة ، حتي تصبح المحافظة خالية تماماً من تجمعات القمامة ونواتج التطهير التاريخية .

والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي قد وافق   علي عدد من الموضوعات ، شملت الموافقة علي انشاء عدد 2 مكتب صحة بمدينة السنبلاوين علي قطعتي ارض املاك دولة ، الاول علي مساحة 600 متر مربع بحي الطيارة والثاني علي مساحة 600 متر مربع بحي الحوال .

كما تمت الموافقة علي ضم الوحدتين السكنيتين 6،7 بعمارة رقم 2 بمساكن الوحدة المحلية ببدواي لصالح الشهر العقاري مع تحمل الشهر العقاري سداد القيمة الإيجارية المقررة وسداد تكاليف استهلاك المرافق.

كما تمت الموافقة علي تخصيص قطعة ارض املاك دولة بحوض التل رقم 7 زمام كفر الامير بمركز تمي الامديد علي مساحة 228 متر مربع لانشاء مقر لجمعية منديس الخيرية بتمي الامديد . 

وشهد الاجتماع أيضا، إقرار واعتماد مؤشرات الاداء القابلة للقياس لتقييم اداء الوحدات المحلية فيما يخص منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وذلك للوقوف علي نقاط القوة والضعف والنهوض بالمنظومة علي مستوي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بهدف تعزيز ورفع كفاءة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من قطاع النظافة علي مستوي المحافظة .

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الإدارة المتكاملة للمخلفات التصالح علي مخالفات البناء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المجلس التنفيذي للمحافظه جميع مراكز ومدن المحافظة

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