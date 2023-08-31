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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يعلن انطلاق معارض "أهلا مدارس" في كافة المحافظات

صدى البلد

تنطلق فاعليات معرض “ أهلا مدارس ” في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار منافسة فى كافة ربوع مصر لصالح المستهلك، ولمجابهة التضخم، وبمناسبة العودة للمدارس، تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والغرف التجارية واتحادها العام، وتحت رعاية  من رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم معارض "أهلا مدارس" فى محافظات مصر للعام الثامن على التوالي. 

أكد  أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان المبادرة ستنطلق يوم 15 سبتمبر بدءا بالمعرض الرئيسى الذى يتم تنظيمه بالتعاون مع غرفة القاهرة في مبنى جهاز المشروعات بارض المعارض بمدينة نصر وذلك بالتزامن مع معارض في عواصم المحافظات تنظمها الغرف التجارية بكل محافظة.

وأشار إلى أنه نه جارى التنسيق بين رؤساء الغرف في كل محافظة ومعالى المحافظين لتحديد الموقع لمعرض كل محافظة وتوفير الحراسة والكهرباء والنظافة كالمتبع سنويا حيث ستقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الاوكازيون الصيفى الذى تم مده لنهاية شهر سبتمبر.

وأضاف الوكيل انه في ضوء المسؤولية المجتمعية للغرف التجارية عبر قرن من الزمان، فستقوم الغرف التي تسمح مواردها المالية بتخصيص مبلغ لسداد رسوم المدارس للتلاميذ الأولى بالرعاية أو توزيع شنط مدارس لهم تحتوي على الأدوات المدرسية الأساسية من كشاكيل واقلام وغيرها، على ان يتم توزيعها من خلال المحافظة بالتنسيق مع مديريات التضامن والتربية والتعليم.

وأوضح د. علاء عز امين عام الاتحاد ان المعارض ستقوم بتوفير مستلزمات المدارس بأسعار الجملة وذلك بالتنسيق مع المنتجين مباشرة، وستدعم الصناعة المصرية، وستتضمن الأدوات المكتبية والملابس والاحذية والحقائب المدرسية والمواد الغذائية والحاسبات الالية ومستلزماتها، ولأول مرة الكتب الخارجية والتي نسعى لتوفيرها بصورة رقمية لتجاوز اثار ارتفاع تكلفة الورق والطباعة، كما ستقوم الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى بإعادة مبادرة حاسب لكل طالب بالتنسيق بين المنتجين وعددا من البنوك لتقسيط التكلفة. 

وأضاف عز بانه جارى حصر التكلفة لكل غرفة لمكاتبة معالى وزير التجارة والصناعة للموافقة على الخصم من الاحتياطي النقدى للغرف لبدء التنفيذ.

الحاسبات الالية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الحقائب المدرسية الحاسبات التكلفة الحقائب

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