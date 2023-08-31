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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نجل الرئيس جمال عبدالناصر: أعلنت تأييدي للسيسي لولاية رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل، أنه أعلن تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات. 

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وأضاف المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، أن الأخطاء واردة قي كل نظام ولاتمحي الإنجازات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تسير بقوة للأمام. 
 

وتابع المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، أن أي شخص آخر يعلن ترشخه لانتخابات الرئاسة تحت مظلة الناصرية يتاجر ويريد تحقيق مكاسب فقط وممكن اتحدث عن هذا الأمر بقوة وشوف كتير.

وأكد المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، أن هناك حملات ممنهجة ضد الدولة المصرية، مشددا على ضرورة التكاتف والوقوف خلف القيادة السياسية من أجل مواصلة عمليات البناء والتنمية ومواجهة مثل هذه الحملات التي تستهدف النيل من مصر سواء داخليا أو خارجيا.

أضاف أنه يوجد أعداء للوطن والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من الإيجابيات حدثت داخل الدولة في السنوات الماضية ولابد من الاعتراف بها وظهرت بشدة.

وأشار إلى أنه يكفي التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية منذ ثورة 30 يونيو، موضحا أن العمل مستمر في مصر ولابد من الانتباه جديدا لما يحاك بالوطن وتريد هدم مؤسسات الدولة.


وأعلن نجل الزعيم الراحل، تأييده لترشح الرئيس السيسي، للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لمواصلة الإعمار والتنمية واستكمال خريطة البناء التي شهد لها الجميع، مشددا على أن الإنجازات التي تحققت على أرض مصر تدفع الجميع لدعم وتأييد الرئيس ومواصلة العمل ليلا ونهارا وتلاشي أي أخطاء تحدث.
 

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