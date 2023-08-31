بشير العدل: توجيهات السيسى بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية يعزز البيئة الاستثمارية بمصر

أكد الكاتب الصحفى بشير العدل المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن الرئيس السيسى يولى أهمية كبرى لتوطين الصناعة الوطنية.



قال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصرى، إن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية، يمثل أهمية كبرى فى إجراءات تشجيع الاستثمار فى مصر، لأنها ساهمت فى القضاء على مشكلة كبرى كانت تواجه الاستثمار، والمستثمرين، فى مقدمتها البيروقراطية، وطول مدة التراخيص وتعدد جهاتها، مما كان يمثل عامل طرد للمستثمرين.



أوضح «العدل» أن من الإجراءات أيضا، التى تشجع الاستثمار، تقديم تسهيلات فى تسجيل الشركات إلكترونيا، فى مدة لاتتجاوز 72 ساعة، وكلها إجراءات تعزز البيئة الاستثمارية فى مصر، وتجعلها أكثر جذبا للاستثمار، وتجعلها متقدمة مقارنة بمثيلتها فى المنطقة العربية.



لفت «العدل» إلى أن مصر، بفضل جهود القيادة السياسية، حققت تقدما فى مؤشر تسجيل الشركات الناشئة فى المنطقة العربية، مقارنة بدول أخرى منها السعودية، والإمارات.