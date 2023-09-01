200 مليون يورو لإقناع ليفربول..أحمد موسى يفجر مفاجآت بشأن صفقة محمد صلاح

كشف الإعلامي احمد موسي عن مفاجآت بشأن صفقة إنتقال النجم العالمي محمد صلاح من ليفربول.

و كتب أحمد موسي عبر حسابة بموقع فيسبوك: صحيفة عكاظ السعودية تؤكد أن مفاوض نادي إتحاد جدة حسم صفقة إنتقال النجم العالمي محمد صلاح من ليفربول لينضم لنادي الاتحاد السعودي ،هل تتوقعوا إنتقال صلاح ونشاهده اليوم الجمعة في المدرجات يتابع مباراة الاتحاد والهلال ؟

و تابع : آخر خبر : صندوق الاستثمار السعودي يعرض ٢٠٠ مليون يورو لاقناع نادي ليفربول للموافقة علي بيع محمد صلاح.

وأكدت تقارير صحفية، أمس الخميس، توصل نادي اتحاد جدة السعودي لاتفاق مع ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن الاتحاد حسم صفقة صلاح قادمًا من ليفربول.

وسيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء اليوم الجمعة بحسب ما أكدت الصحيفة السعودية.