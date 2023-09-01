أسعار الفاكهة والخضار اليوم .. فيديو

شهدت أسعار الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة 1 سبتمبر، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

أسعار الخضروات “ الجملة " في السوق المصري:

وسجلت الطماطم 8.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 11 جنيها للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 18 جنيها، سعر كيلو الكوسة 11 جنيها.

بينما سجلت الملوخية 5 جنيهات، الخيار 10 جنيهات، الباذنجان 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغت أسعار التفاح 26 جنيها، والعنب الأحمر 15 جنيها، والعنب الأصفر 15 جنيها، سعر الجوافة 12 جنيها.