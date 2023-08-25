مفاجأة جديدة في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. فيديو

شهدت أسعار الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة 25 أغسطس، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

أسعار الخضروات في السوق المصري

وسجلت الطماطم 7.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس11 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 17 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الكوسة عند 9 جنيهات.

ووصل القلقاس إلى 9 جنيهات للكيلو، بينما سجلت الملوخية 5 جنيهات، والخيار 10 جنيه، والباذنجان7 جنيات.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغت أسعار التفاح 26 جنيها، والعنب الأحمر 15 جنيها، والعنب الأصفر 15 جنيها، ، بينما استقر سعر الفراولة عند 12 جنيها.