حسم مصير انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة.. تفاصيل جديدة

أكد الناقد الرياضي ومحلل الكرة العالمية أحمد غنيم، أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، لن يرحل عن ليفربول، وأن غلق باب الانتقالات سيكون اليوم.

وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن ليفربول ليس لديه البديل لـ محمد صلاح، رغم وصول الرقم لـ 118 مليون جنيه إسترليني.

كلوب يحسم مصير انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

ولفت إلي أن مدرب ليفربول، أكد أن صلاح مستمر في ليفربول، وأن اليوم هناك مؤتمر صحفي لـ كلوب مدرب ليفربول، أنه بنسبة كبيرة سيرد، للمرة الثالثة على سؤال: "هل محمد صلاح سينتقل أم لا".

وكشف أن اليوم سيكون الحسم، هل سينتقل محمد صلاح، أم لا، ولكن صلاح بنسبة 95%، لن ينتقل لـ اتحاد جدة.