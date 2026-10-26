مورينيو يكشف سر فوز ريال مدريد على برشلونة: كامافينجا وبيلينجهام مفتاح اختراق الدفاع

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، عن الطريقة التي يمكن من خلالها اختراق دفاع برشلونة، موضحًا أهمية الاعتماد على لاعبي خط الوسط واستغلال المساحات خلف الخط الدفاعي للفريق الكتالوني.

وقال مورينيو، خلال تصريحاته التلفزيونية، إنه طلب من إدواردو كامافينجا التقدم واستغلال المساحات، مع بقاء أوريلين تشواميني في الخلف لتوفير الحماية الدفاعية، مشيرًا إلى أن تحركات لاعبي الوسط تمثل حلًا مهمًا لمواجهة التنظيم الدفاعي لبرشلونة.

وأوضح المدرب البرتغالي أن مهاجمي الفرق المنافسة يواجهون صعوبة في استغلال المساحات أمام برشلونة، بسبب التنظيم الجيد للخط الخلفي، الذي يجيد التعامل مع التحركات الهجومية، سواء من خلال الإيقاع بالمهاجمين في مصيدة التسلل أو تدخل الحارس خوان جارسيا لقطع التمريرات.

وأضاف مورينيو أن الحل يكمن في الاعتماد على لاعبي وسط يمتلكون القدرة على التقدم وكسر الخط الدفاعي، مثل كامافينجا وجود بيلينجهام، مؤكدًا أن هذه الطريقة نجحت في استغلال المساحات وإرباك دفاع الفريق الكتالوني.

وتأتي تصريحات مورينيو في أعقاب المواجهة التي جمعت ريال مدريد وبرشلونة، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة 2-1 على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وأسهم الانتصار في تعزيز موقف ريال مدريد بجدول ترتيب المسابقة، وتقليص الفارق مع برشلونة إلى 3 نقاط، بعدما رفع الفريق الملكي رصيده إلى 24 نقطة، مقابل 27 نقطة للفريق الكتالوني، بينما احتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

وتسلط تصريحات مورينيو الضوء على أهمية التحركات من خط الوسط في مواجهة الفرق التي تعتمد على التنظيم الدفاعي المتقدم، في ظل حاجة المنافسين إلى إيجاد حلول تكتيكية تتجاوز التحركات التقليدية للمهاجمين وتستغل المساحات المتاحة خلف الدفاع.