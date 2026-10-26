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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة مورينيو بعد إسقاط برشلونة: الدوري الإسباني هو الهدف الأكبر

برشلونة
برشلونة
علا محمد

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، أن طموحات الفريق الملكي تتجاوز تحقيق الفوز على برشلونة في ملعب كامب نو، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو المنافسة على لقب الدوري الإسباني، ومواصلة حصد الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

وقال مورينيو، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن ريال مدريد لا يلعب فقط من أجل الفوز في كامب نو، بل يسعى إلى التتويج ببطولة الدوري الإسباني، وهو ما يتطلب استمرار العمل والتركيز وعدم الاكتفاء بالانتصار في مباراة القمة.

وأضاف المدرب البرتغالي أن الفوز على برشلونة يمثل انتصارًا كبيرًا للفريق، لكنه شدد على ضرورة عدم المبالغة في الاحتفال، مؤكدًا أنه لن يسمح للاعبين بفقدان تركيزهم بعد هذه النتيجة، وسيطالبهم بمواصلة العمل بجدية عند العودة إلى التدريبات.

وتأتي تصريحات مورينيو عقب فوز ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وأسهم هذا الفوز في تعزيز موقف ريال مدريد بجدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، ليقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 3 نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

ويسعى ريال مدريد إلى استثمار هذا الانتصار في مواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري الإسباني، في ظل الصراع المتواصل مع برشلونة وأتلتيكو مدريد، بينما يركز الجهاز الفني على الحفاظ على استقرار الفريق وتجنب فقدان النقاط في الجولات المقبلة.

واختتم مورينيو تصريحاته بالتأكيد على أن الانتصارات الكبيرة لا تعني نهاية المهمة، بل تمثل خطوة في طريق طويل يتطلب المزيد من العمل والتركيز، من أجل تحقيق الهدف الأكبر المتمثل في التتويج بلقب الدوري الإسباني.

البرتغالي جوزيه مورينيو مورينيو المدير الفني لريال مدريد مدريد برشلونة ملعب كامب نو الدوري الإسباني

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