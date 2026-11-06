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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق .. مسيرات تستهدف مقار تابعة للمعارضة الإيرانية في قضاء جومان

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

تعرضت مقار تابعة للمعارضة الإيرانية في قضاء جومان، أقصى شرق محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، لهجوم بطائرات مسيّرة.

جاء ذلك في تصريحات مصدر أمني عراقي لوسائل الاعلام .


وأشار المصدر إلى أنه لم تتضح بعد حصيلة الهجوم أو حجم الأضرار الناجمة عنه، كما لم تُعرف الجهة المسؤولة عن إطلاق المسيّرات.

وفي 4 نوفمبر الجاري، استهدفت طائرتان مسيّرتان محملتان بالمتفجرات مواقع للمعارضة الكردية الإيرانية في شرق أربيل ومحافظة السليمانية.

وسبق ذلك استهداف قاعدة تابعة لحزب كومله في منطقة باليسان بمحافظة أربيل في 24 أكتوبر، بطائرة مسيّرة من طراز "شاهد"، ما تسبب في أضرار مادية دون تسجيل إصابات، بحسب الحزب.


كما تعرضت مواقع تابعة للحزب نفسه لهجوم بمسيّرتين في 17 أكتوبر، فيما استُهدفت قاعدة لحزب الحياة الحرة الكردستاني في 8 أكتوبر، وقاعدة لحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في منطقة كوية يوم 12 أكتوبر، وأسفرت تلك الهجمات عن أضرار مادية دون خسائر بشرية معلنة

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