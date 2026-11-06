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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تهيئة مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية يدعمان الاستقرار الاقتصادي

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، على أهمية مواصلة الحكومة جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يضمن استدامة تراجع معدلات التضخم وتحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت" أبو زيد" إلى أن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.

تحسين مستوى معيشة المواطن

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول بيانات معدل التضخم.


وأوضح التقرير الذي عرضه الوزير، أن معدل التضخم السنوي شهد تراجعاً خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل نحو 12%، مقارنة بـ 12.8% خلال شهر سبتمبر 2026، مع الإشارة إلى أن هذا التراجع يعكس انحساراً نسبياً في الضغوط التضخمية، بعد الارتفاعات التي شهدها المُعدل خلال الأشهر السابقة، بما يُشير إلى بدء تحسُن نسبي في وتيرة استقرار الأسعار.

التضخم الأسعار الحكومة وزير التخطيط التخطيط الاقتصاد

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