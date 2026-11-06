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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الين الياباني يستعيد جاذبيته كملاذ آمن بعد هبوط أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

"الين" الياباني
"الين" الياباني
أ ش أ

حافظ الين الياباني على مكاسبه، اليوم /الجمعة/ بعدما دفع التراجع الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية المستثمرين إلى الاتجاه نحو الأصول الأكثر أمانًا، وهو تحول يتوقع محللون استراتيجيون أن يوفر مزيدًا من الدعم للعملة اليابانية.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" أن العملة اليابانية ارتفعت بنسبة 0.2% إلى 157.34 ين للدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، بعدما صعدت بنحو 0.6% إلى 157.54 ين أمس الخميس، لتتفوق على جميع عملات مجموعة العشر للدول الصنعية الكبرى.

وجاء هذا الارتفاع في ظل تزايد المخاوف بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، عقب فوز الديمقراطيين الكاسح في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا الأسبوع، الأمر الذي تسبب في موجة بيع حادة في "وول ستريت".

وتعزز هذه التحركات الأخيرة المؤشرات على أن الين الياباني قد يستعيد بعض خصائصه التقليدية كملاذ آمن.. وكانت العملة اليابانية قد ارتفعت لفترة وجيزة إلى مستوى 156.08 ين للدولار الشهر الماضي، خلال موجة سابقة من التراجع في أسهم التكنولوجيا، قبل أن تتخلى عن معظم مكاسبها.

وقال محللون استراتيجيون في مجموعة "جولدمان ساكس" إن العملة اليابانية أصبحت أداة تحوط أكثر فاعلية في مواجهة الصدمات التي قد تتسبب فيها الأسواق نتيجة التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتاريخيًا، استفادت العملة اليابانية خلال فترات التوتر والاضطرابات في الأسواق، إلا أن هذه العلاقة ضعفت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية، إلى جانب استمرار الاستثمارات اليابانية في الخارج؛ وهو ما شجع المستثمرين على بيع الين حتى خلال فترات العزوف عن المخاطرة.

ومن المقرر أن يعلن بنك اليابان قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 18 ديسمبر، بينما هناك مؤشرات على أن الأسواق تقيم احتمالًا بنسبة 76% لرفع أسعار الفائدة بحلول ذلك الموعد.


 

الين الياباني شركات التكنولوجيا الأمريكية الذكاء الاصطناعي

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